Свердловского губернатора попросили не отменять самоизоляцию: что он ответил

17 Май 2020 2020-05-17T16:59:24+03:00

Уже завтра будет принято решение о возможном поэтапном выходе из режима повышенной готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра будет принято решение о возможном поэтапном выходе из режима повышенной готовности

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Уже завтра, 18 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание оперштаба, на котором вместе со специалистами Роспотребнадзора обсудит возможность поэтапного выхода из режима самоизоляции. Чуть ранее вице-губернатор озвучил пять условий, которые для этого нужны.

Однако многие уральцы считают, что выходить с режима повышенной готовности пока что еще рано – также как рано открывать и детские сады.

- В целом, я разделяю ваши опасения. И именно потому, что угроза коронавируса еще никуда не пропала, глава государства, говоря о поэтапном снятии ограничений, особый акцент сделал на том, что конкретные решения будут приниматься регионами в зависимости от текущей ситуации с COVID-19, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Как отметил Евгений Куйвашев, полностью детские сады с 19 мая открываться не будут. С этого дня только будет увеличено число дежурных групп. А полностью возобновить работу сады смогут в самую последнюю очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU