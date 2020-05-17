2020-05-17T16:59:24+03:00
Общество

Свердловского губернатора попросили не отменять самоизоляцию: что он ответил

Уже завтра будет принято решение о возможном поэтапном выходе из режима повышенной готовности
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уже завтра будет принято решение о возможном поэтапном выходе из режима повышенной готовностиУже завтра будет принято решение о возможном поэтапном выходе из режима повышенной готовностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже завтра, 18 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание оперштаба, на котором вместе со специалистами Роспотребнадзора обсудит возможность поэтапного выхода из режима самоизоляции. Чуть ранее вице-губернатор озвучил пять условий, которые для этого нужны.

Однако многие уральцы считают, что выходить с режима повышенной готовности пока что еще рано – также как рано открывать и детские сады.

- В целом, я разделяю ваши опасения. И именно потому, что угроза коронавируса еще никуда не пропала, глава государства, говоря о поэтапном снятии ограничений, особый акцент сделал на том, что конкретные решения будут приниматься регионами в зависимости от текущей ситуации с COVID-19, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Как отметил Евгений Куйвашев, полностью детские сады с 19 мая открываться не будут. С этого дня только будет увеличено число дежурных групп. А полностью возобновить работу сады смогут в самую последнюю очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловского губернатора попросили не отменять самоизоляцию: что он ответил
Как получить декларацию о санэпидбезопасности, чтобы выйти с самоизоляции: отвечает свердловский губернатор
За два месяца доплаты получили 13 тысяч уральских медиков
Местами похолодает до -2: погода в Екатеринбурге на начало недели
За сутки свердловские медики проверили на COVID-19 шесть тысяч человек
«Ночь музеев-2020» в Екатеринбурге в онлайн-формате посетили больше миллиона человек
В Екатеринбурге полицейские провели четыре тысячи бесед с нарушителями самоизоляции
В Екатеринбурге полиция ищет хулиганов, пытавшихся взорвать банкомат
В Нижнем Тагиле легковушка сбила семилетнего мальчика, который перебегал дорогу
В Екатеринбурге ищут бабушку с черной тросточкой
Доставайте бинокли: на звездном небе Среднего Урала можно будет увидеть летящую комету
Водителя намертво прижало кабиной: на Урале грузовик во время обгона вылетел в кювет и перевернулся
Медики вылечили от коронавируса еще 30 уральцев
В районах Свердловской области, затопленных паводками, организовали паромные переправы
В Екатеринбурге в 2020 году планируют благоустроить 34 двора
Люди с особенностями развития сшили для уральцев 20 тысяч защитных масок
Екатеринбуржцы собрали 300 тысяч на маски и перчатки для медиков
В Екатеринбурге за 1,6 миллионов отремонтируют водонапорную башню на Московской горке
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области разрешат плановые приемы в больницах: отвечает губернатор
МЧС продезинфицировало больницы в Екатеринбурге, где врачи борются с коронавирусом
Житель Екатеринбурга угнал «Suzuki» за полмиллиона, найдя на земле ключи, оброненные хозяином
ВКонтакте проведет ежегодную «Ночь музеев» в городской ленте Екатеринбурга
В Ночь музеев в зоопарке Екатеринбурга впервые покажут африканского сервала
В Заречном Росгвардия и полиция задержали 33-летнего мужчину, напавшего с ножом в подъезде на человека
В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб студент УрФУ