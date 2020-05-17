Свердловского губернатора попросили не отменять самоизоляцию: что он ответил
Уже завтра, 18 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание оперштаба, на котором вместе со специалистами Роспотребнадзора обсудит возможность поэтапного выхода из режима самоизоляции. Чуть ранее вице-губернатор озвучил пять условий, которые для этого нужны.
Однако многие уральцы считают, что выходить с режима повышенной готовности пока что еще рано – также как рано открывать и детские сады.
- В целом, я разделяю ваши опасения. И именно потому, что угроза коронавируса еще никуда не пропала, глава государства, говоря о поэтапном снятии ограничений, особый акцент сделал на том, что конкретные решения будут приниматься регионами в зависимости от текущей ситуации с COVID-19, - написал губернатор на своей странице в Instagram.
Как отметил Евгений Куйвашев, полностью детские сады с 19 мая открываться не будут. С этого дня только будет увеличено число дежурных групп. А полностью возобновить работу сады смогут в самую последнюю очередь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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