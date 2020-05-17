2020-05-17T16:47:30+03:00
Общество

Как получить декларацию о санэпидбезопасности, чтобы выйти с самоизоляции: отвечает свердловский губернатор

Документ нужен будет всем организациям, которые планируют снова начинать работать после смягчения режима повышенной готовности
Мария Трапезникова
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Декларация нужна будет всем организациям, которые планируют снова начинать работать после смягчения режима повышенной готовностиДекларация нужна будет всем организациям, которые планируют снова начинать работать после смягчения режима повышенной готовностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не так давно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился о создании декларации санэпидбезопасности, которая позволит предприятиям постепенно выходить из режима повышенной готовности и начинать работать. Принимать ее будут сотрудники региональных Роспотребнадзора и Минздрава.

Как отметил губернатор, в настоящий момент форма документа разрабатывается. Сейчас прорабатывается вопрос контроля за тем, чтобы декларацию приняли все организации, которые откроются с 19 мая, если это будет возможно.

- Само наличие декларации еще не гарантирует посетителям, что организация выполняет все предписания – например, размещает при входе антисептики для обработки рук, создает условия для соцдистанцирования, осуществляет уборку с обязательной дезинфекцией поверхностей или обеспечивает персонал масками и контролирует состояние их здоровья, - объяснил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, форма будет в ближайшие дни опубликована. Документ нужно будет размещать на входе в магазины и другие учреждения, которые планируют начинать работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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