Как получить декларацию о санэпидбезопасности, чтобы выйти с самоизоляции: отвечает свердловский губернатор

17 Май 2020 2020-05-17T16:47:30+03:00

Декларация нужна будет всем организациям, которые планируют снова начинать работать после смягчения режима повышенной готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Документ нужен будет всем организациям, которые планируют снова начинать работать после смягчения режима повышенной готовности

Изменить размер текста: A A

Не так давно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился о создании декларации санэпидбезопасности, которая позволит предприятиям постепенно выходить из режима повышенной готовности и начинать работать. Принимать ее будут сотрудники региональных Роспотребнадзора и Минздрава.

Как отметил губернатор, в настоящий момент форма документа разрабатывается. Сейчас прорабатывается вопрос контроля за тем, чтобы декларацию приняли все организации, которые откроются с 19 мая, если это будет возможно.

- Само наличие декларации еще не гарантирует посетителям, что организация выполняет все предписания – например, размещает при входе антисептики для обработки рук, создает условия для соцдистанцирования, осуществляет уборку с обязательной дезинфекцией поверхностей или обеспечивает персонал масками и контролирует состояние их здоровья, - объяснил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, форма будет в ближайшие дни опубликована. Документ нужно будет размещать на входе в магазины и другие учреждения, которые планируют начинать работать.

ИСТОЧНИК KP.RU