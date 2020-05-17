Как получить декларацию о санэпидбезопасности, чтобы выйти с самоизоляции: отвечает свердловский губернатор
Не так давно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился о создании декларации санэпидбезопасности, которая позволит предприятиям постепенно выходить из режима повышенной готовности и начинать работать. Принимать ее будут сотрудники региональных Роспотребнадзора и Минздрава.
Как отметил губернатор, в настоящий момент форма документа разрабатывается. Сейчас прорабатывается вопрос контроля за тем, чтобы декларацию приняли все организации, которые откроются с 19 мая, если это будет возможно.
- Само наличие декларации еще не гарантирует посетителям, что организация выполняет все предписания – например, размещает при входе антисептики для обработки рук, создает условия для соцдистанцирования, осуществляет уборку с обязательной дезинфекцией поверхностей или обеспечивает персонал масками и контролирует состояние их здоровья, - объяснил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
По словам губернатора, форма будет в ближайшие дни опубликована. Документ нужно будет размещать на входе в магазины и другие учреждения, которые планируют начинать работать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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