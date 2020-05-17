2020-05-17T15:57:00+03:00
Общество

Местами похолодает до -2: погода в Екатеринбурге на начало недели

В первые дни будет пасмурно, но почти без дождей
Мария Трапезникова
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В некоторых районах Свердловской области этой ночью похолодает до -2В некоторых районах Свердловской области этой ночью похолодает до -2Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале недели в некоторых районах Свердловской области ожидается ночное похолодание – температура опустится до отметки в -2. Но, в целом, в первые дни новой рабочей недели будет тепло и практически без осадков. Рассказываем, что прогнозируют синоптики из Уралгидрометцентра.

В ночь на понедельник, 18 мая, в Екатеринбурге будет облачно и без осадков, похолодает до +5…+8, зато днем теплеет до +18. Ветер северо-западный 3-8 м/сек.

В ночь на вторник, 19 мая, будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем столбики термометров достигнут +16…+18, в некоторых районах может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек.

В ночь на среду, 20 мая, похолодает до +5, зато днем потеплеет до +20. Синоптики обещают пасмурную погоду и дождь. Ветер юго-восточный с порывами до 12 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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