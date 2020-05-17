17 Май 2020 2020-05-17T15:09:52+03:00

За сутки свердловские медики проверили на COVID-19 шесть тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным регионального оперштаба на 17 мая, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 6 593 исследования проб на коронавирус. Анализы брали у тех, у кого для этого были показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с возможным зараженным.

- За минувшие сутки медики обследовали 6 248 человек. Общее количество проведенных с начала февраля исследований составляет 192 359, - рассказали в оперштабе. – За все время было обследовано 176 673 человека.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Свердловской области больше двух с половиной тысяч зараженных, шестеро погибших и больше семисот выздоровевших. К тому же, в регионе действует режим повышенной готовности и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU