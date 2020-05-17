2020-05-17T14:05:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге полицейские провели четыре тысячи бесед с нарушителями самоизоляции

На 80 человек были составлены административные протоколы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В минувшие выходные полицейские провели в Екатеринбурге рейды по поиску нарушителей самоизоляции. Силовики проверили набережную городского пруда, где недавно местные жители жаловались на кальянщиков у ККТ «Космос», метеогорку, а также парковку возле ТЦ «Дирижабль». В рейдах участвовали порядка 300 сотрудников.

- С гражданами проведены порядка четырех тысяч профилактических бесед на тему соблюдения режима самоизоляции и ношения защитных масок, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – По итогам было составлено больше 80 протоколов.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В основном, нарушителей привлекали за управление машиной с технеисправностями, за вождение без прав, за распитие алкоголя в общественных местах, за мелкое хулиганство, а также за нарушение самоизоляции.

Также полицейские проверили 41 торговую точку: рынки, киоски, магазины, где были найдены различные нарушения, включая отсутствие специальной разметки на полу. Подобные рейды будут продолжаться и впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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