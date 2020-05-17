В Екатеринбурге полицейские провели четыре тысячи бесед с нарушителями самоизоляции
В минувшие выходные полицейские провели в Екатеринбурге рейды по поиску нарушителей самоизоляции. Силовики проверили набережную городского пруда, где недавно местные жители жаловались на кальянщиков у ККТ «Космос», метеогорку, а также парковку возле ТЦ «Дирижабль». В рейдах участвовали порядка 300 сотрудников.
- С гражданами проведены порядка четырех тысяч профилактических бесед на тему соблюдения режима самоизоляции и ношения защитных масок, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – По итогам было составлено больше 80 протоколов.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
В основном, нарушителей привлекали за управление машиной с технеисправностями, за вождение без прав, за распитие алкоголя в общественных местах, за мелкое хулиганство, а также за нарушение самоизоляции.
Также полицейские проверили 41 торговую точку: рынки, киоски, магазины, где были найдены различные нарушения, включая отсутствие специальной разметки на полу. Подобные рейды будут продолжаться и впредь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»