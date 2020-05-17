В Екатеринбурге ищут бабушку с черной тросточкой

17 Май 2020 2020-05-17T11:53:24+03:00

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В Екатеринбурге волонтеры и полиция третьи сутки разыскивают 80-летнюю Широкову Ольгу Прокофьевну. Бабушка вышла из дома еще 14 мая, но обратно так и не вернулась. Как рассказали в ПСО «Лиза Алерт», который и ведет поиски, ей может понадобиться медицинская помощь.

Особые приметы: ходит, опираясь на черную тросточку.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы и серо-голубые глаза.

В день пропажи была одета в бирюзовый пуховик ниже колена, черную юбку, черные сапоги и белый платок. С собой у нее была черная сумка.

Если вы вдруг видели где-то Ольгу Прокофьевну, или знаете, где она может быть, обязательно сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU