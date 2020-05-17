2020-05-17T11:21:25+03:00
Происшествия

Водителя намертво прижало кабиной: на Урале грузовик во время обгона вылетел в кювет и перевернулся

Мужчина хотел обогнать легковушку, но не справился с управлением
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области
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Минувшим днем в Новоуральске, что в Свердловской области, произошло серьезно ДТП с участием иномарки и грузовика, в котором погиб человек. В результате сильного столкновения «Камаз» перевернулся, а на Mazda упало дерево.

- Установлено, что по дороге с двухсторонним движением в одном направлении двигались автомобиль Mazda и «Камаз». В легковушке находились три человека, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области. – Со слов водителя иномарки, известно, что автомобиль двигался с небольшой скоростью.

Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области

В какой-то момент водитель грузовика решил обогнать легковушку, выехал на встречку, но не справился с управлением и вылетел в кювет. Там он врезался в деревья и перевернулся. Водитель вылетел из кабины и оказался прижат грузовиком к земле. Мужчина погиб еще до прибытия скорой помощи. А упавшее дерево придавило иномарку. К счастью, ее водитель и пассажиры не пострадали.

- В настоящее время проводится расследование происшествия. На место выезжал наряд ДПС и следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-группе.

Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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