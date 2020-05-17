Медики вылечили от коронавируса еще 30 уральцев

17 Май 2020 2020-05-17T10:46:58+03:00

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Медики сумели вылечить от коронавируса еще 30 человек, поэтому теперь в Свердловской области – 734 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня стало известно о еще 160 заболевших. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (их больше всего – 114 человек), Арамильского и Белоярского ГО, Березовского, Ирбита, Полевского, Режа, Сысертского ГО, Первоуральска, Талицы, Асбеста, Камышлова, Туринского ГО, Артемовского, Верхней Пышмы и Новоуральска.

Таким образом, общее число заразившихся в регионе составляет 2 731 человек. По данным медиков, состояние 11 пациентов тяжелое, 88 – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU