Медики вылечили от коронавируса еще 30 уральцев
Медики сумели вылечить от коронавируса еще 30 человек, поэтому теперь в Свердловской области – 734 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Однако сегодня стало известно о еще 160 заболевших. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (их больше всего – 114 человек), Арамильского и Белоярского ГО, Березовского, Ирбита, Полевского, Режа, Сысертского ГО, Первоуральска, Талицы, Асбеста, Камышлова, Туринского ГО, Артемовского, Верхней Пышмы и Новоуральска.
Таким образом, общее число заразившихся в регионе составляет 2 731 человек. По данным медиков, состояние 11 пациентов тяжелое, 88 – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»