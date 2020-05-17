2020-05-17T09:28:34+03:00
Общество

В Екатеринбурге в 2020 году планируют благоустроить 34 двора

В них отремонтируют проезды, фонари, установят скамейки и урны
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В Екатеринбурге в текущем году планируют благоустроить 34 двора. Их дизайн-проекты уже утверждены решениями общих собраний собственников и районными общественными комиссиями.

- В минимальном перечне работ, который выполняется во всех дворах, попавших в программу, включен ремонт проездов, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также по желанию жителей в каждом дворе добавят зоны рекреации, новые парковочные места, а также детские и спортивные площадки. Общий объем субсидий из федерального, областного и городского бюджетов в этом году превысит 270 миллионов рублей. Доля софинансирования со стороны горожан составит порядка 40 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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