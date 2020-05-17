Люди с особенностями развития сшили для уральцев 20 тысяч защитных масок
Специалисты социальных фабрик «Город мастеров» сшили порядка 20 тысяч защитных масок для жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В мастерских работают 40 человек с аутизмом и ментальными особенностями.
К работе сотрудники «Города мастеров» приступили с первых дней самоизоляции. Все маски шились из хлопка, после чего поступали в благотворительные организации и фонды, которые, в свою очередь, раздавали маски нуждающимся.
- Пошив масок стал новым этапом развития наших мастерских, - рассказала директор АНО «Открытый город» Анна Савельевских. – Мы поняли, что можем выполнять большие объемы заказов, сплотили наших ребят и мастеров в единую рабочую бригаду, где ценность имеет каждый сотрудник.
В планах у мастерских – шитье масок, многоразовых бахил и других средств индивидуальной защиты, в которых сейчас нуждаются екатеринбуржцы. Кстати, сегодня мы рассказывали, что горожанам удалось собрать порядка 300 тысяч рублей на производство СИЗов. Сбор в начале самоизоляции открыл «Фонд Ройзмана».
ИСТОЧНИК KP.RU
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