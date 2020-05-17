В Екатеринбурге за 1,6 миллионов отремонтируют водонапорную башню на Московской горке

17 Май 2020 2020-05-17T07:30:53+03:00

В ней с 1995 года располагается школа по скалолазанию

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В Екатеринбурге власти планируют отремонтировать старую водонапорную башню, расположенную на Московской горке. Имея форму замка-крепости, она уютно расположилась во дворах, поэтому с улицы ее практически не видно. Башня была построена в 1925 году, а с 1995 года в ней располагается школа по скалолазанию.

Сейчас власти ищут подрядчика, который бы почистил и отмыл фасад здания, а также восстановил кладку, заменил окна и покрасил их. Кроме того, ему предстоит укрепить отмостки и фундамент.

Все работы должны быть завершены к 1 сентября. Заплатить на них подрядчику хотят чуть больше 1,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU