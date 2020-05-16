2020-05-16T12:11:24+03:00
Общество

МЧС продезинфицировало больницы в Екатеринбурге, где врачи борются с коронавирусом

Также они обработали остановки общественного транспорта
Данил СВЕЧКОВ
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Спасатели израсходовали около 5 тысяч литров хлорсодержащего раствора. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиСпасатели израсходовали около 5 тысяч литров хлорсодержащего раствора. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня, 16 мая, сотрудники МЧС в Екатеринбурге еще раз обработали дезинфицирующими средствами шесть больниц, отданных под борьбу с COVID-19 - всего около 30 тысяч квадратных метров площади. Также они продезинфицировали еще 20 тысяч квадратных метров поверхностей остановок общественного транспорта.

- На эти цели спасатели израсходовали около 5 тысяч литров хлорсодержащего раствора, безопасного для людей и животных, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Cотрудники МЧС проводят дезинфекцию в специальных средствах защиты, при помощи мобильных комплектов специальной обработки.

Такую обработку в больницах и на остановках специалисты начали проводить с 15 апреля. Всего за прошедшее время они продезинфицировали 90 тысяч квадратных метров поверхности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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