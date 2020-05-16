ВКонтакте проведет ежегодную «Ночь музеев» в городской ленте Екатеринбурга

16 Май 2020 2020-05-16T11:31:40+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ночь музеев», которая состоится в ночь с 16 на 17 мая пройдет в необычном формате - онлайн. Но даже сидя у компьютера можно устроить себе культурный марафон. Для этого достаточно открыть городскую ленту новостей в социальной сети Вконтакте: vk.com/feed/ekaterinburg. Здесь можно будет посмотреть онлайн-экскурсии, концерты, выставки и мастер-классы. Также на ресурсе разместят документальные фильмы, интервью, архивные записи.

- На период акции в виртуальном формате откроются Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Ельцин Центр, Государственный центр современного искусства и многие другие культурно-развлекательные организации города, - сообщают в пресс-службе Вконтакте. - Онлайн-мероприятия начнутся 16 мая в 12.00 и будут проходить в течение дня.

В соцсети напоминают, что городские ленты ВКонтакте это отдельная вкладка в ленте новостей. Ее видят все пользователи, которые указали Екатеринбург в своем профиле ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU