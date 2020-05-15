В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб студент УрФУ
В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб студент УрФУ. Тело первокурсника обнаружили в комнате общежития вчера вечером. Как сообщает издание «Лампа» на голове у 19-летнего молодого человека был полиэтиленовый пакет, обмотанный простыней, а шея была перевязана веревкой.
- Найти парня удалось не сразу, так как его соседи по комнате на изоляцию разъехались по домам. Неизвестно, сколько он пролежал в комнате, - пишет издание «Лампа».
Молодой человек учился на математическом факультете. Как рассказали студенты ВУЗа, в общежитие приезжали сотрудники полиции и криминалисты. В следственном комитете Свердловской области обещали прокомментировать ситуации позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU