15 Май 2020 2020-05-15T19:41:31+03:00

В общежитие, где погиб студент, приезжали сотрудники полиции и криминалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб студент УрФУ. Тело первокурсника обнаружили в комнате общежития вчера вечером. Как сообщает издание «Лампа» на голове у 19-летнего молодого человека был полиэтиленовый пакет, обмотанный простыней, а шея была перевязана веревкой.

- Найти парня удалось не сразу, так как его соседи по комнате на изоляцию разъехались по домам. Неизвестно, сколько он пролежал в комнате, - пишет издание «Лампа».

Молодой человек учился на математическом факультете. Как рассказали студенты ВУЗа, в общежитие приезжали сотрудники полиции и криминалисты. В следственном комитете Свердловской области обещали прокомментировать ситуации позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU