2020-05-15T18:32:45+03:00
Общество

ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи

Одновременно с этим сократились расходы на онлайн-заказы
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

В ходе прошедших майских праздников россияне увеличили траты в магазинах товаров для дома и дачи более чем вдвое по сравнению со средним значением апреля, а в Москве и области – в 20 раз. Одновременно с этим сократились расходы на онлайн-заказы – на 15%. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.

Средний чек на покупки в данной категории в интернет-магазинах составил около 10 тыс. рублей в регионах и 12 тыс. рублей в Москве и области. В оффлайн-сетях он оказался ниже: в регионах России – около 2200 рублей, в Москве и области – 3400 рублей.

«В первой половине майских праздников рост трат в продуктовых оффлайн-магазинах составил 10%, причем в первый день он вырос в 1,5 раза, что могло свидетельствовать о покупке запасов по пути на дачу. По итогам всех выходных тенденция продолжилась, в профильных магазинах мы видим значительный рост объема транзакций. Это говорит о росте числа россиян, которые предпочитают проводить самоизоляцию на дачах», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральцам, которые будут лечиться от коронавируса дома, выдадут телефоны
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Какие больницы в Екатеринбурге и Свердловской области перепрофилируют для лечения больных COVID-19
По соседству с Росселем: в Екатеринбурге выставили на продажу коттедж неподалеку от дачи экс-губернатора
Как записать ребенка в ясли в Екатеринбурге: объясняет мэрия
В Екатеринбурге водителя, севшего пьяным за руль без прав, отправили в исправительную колонию строгого режима
УБРиР проанализировал активность своих клиентов в системе быстрых платежей в майские праздники
Жители Екатеринбурга могут увидеть VK Fest
На Урале пьяный мотоциклист врезался в ограждение и перевернулся
За сутки медики обследовали на COVID-19 почти семь тысяч свердловчан
По России и из-за рубежа: за месяц «Уральские авиалинии» доставили порядка 500 тонн гуманитарной помощи
Водитель погиб в «скорой»: в Нижнем Тагиле иномарка налетела на электроопору
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Телефоны горячих линий в Екатеринбурге: куда звонить по важным вопросам
Кто чаще всего заражается коронавирусом: отвечает вице-губернатор Свердловской области
Банк Уралсиб запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «Уралсиб Tech 2020»
Что нужно, чтобы смягчить самоизоляцию: отвечает вице-губернатор Свердловской области
Во все тяжкие: как трудные подростки в России переживают изоляцию
Утвержден эскиз нового жилого района на набережной Верх-Исетского пруда
Почти 60 бессимптомных больных COVID-19 в Екатеринбурге отправили в изоляторы