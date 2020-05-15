По соседству с Росселем: в Екатеринбурге выставили на продажу коттедж неподалеку от дачи экс-губернатора

15 Май 2020 2020-05-15T17:34:20+03:00

Дом в Малом Истоке продают за 27 миллионов

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В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж неподалеку от дачи экс-губернатора Эдуарда Росселя. Двухэтажный дом в Малом Истоке продают за 27 миллионов. В коттедже пять комнат и несколько санузлов.

- Предлагаем к продаже двух этажный коттедж, расположенный на земельном участке 1 077 квадратных метров, в коттеджном поселке, в сосновом бору, огорожен, - рассказывает продавец в объявлении на сайте N1.RU.

Также продавец отмечает, что коттедж находится на охраняемой территории. Общая площадь дома составляет 307 квадратных метров. Из них 200 квадратных метров жилые. В доме обустроена большая кухня в 60 квадратных метров.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU