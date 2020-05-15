По соседству с Росселем: в Екатеринбурге выставили на продажу коттедж неподалеку от дачи экс-губернатора
В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж неподалеку от дачи экс-губернатора Эдуарда Росселя. Двухэтажный дом в Малом Истоке продают за 27 миллионов. В коттедже пять комнат и несколько санузлов.
- Предлагаем к продаже двух этажный коттедж, расположенный на земельном участке 1 077 квадратных метров, в коттеджном поселке, в сосновом бору, огорожен, - рассказывает продавец в объявлении на сайте N1.RU.
Также продавец отмечает, что коттедж находится на охраняемой территории. Общая площадь дома составляет 307 квадратных метров. Из них 200 квадратных метров жилые. В доме обустроена большая кухня в 60 квадратных метров.
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
Фото: N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU