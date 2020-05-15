15 Май 2020 2020-05-15T14:51:33+03:00

За сутки медики обследовали на COVID-19 почти семь тысяч свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным регионального оперштаба на 15 мая, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 7 140 исследований проб на коронавирус. Анализы брали только у тех, у кого для этого были показатели: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с возможными зараженными.

- За сутки медики обследовали 6 746 человек. Всего же, с начала февраля, количество проведенных исследований составило 178 031, - рассказали в оперштабе. – И обследовано было 163 440 человек.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 466 случаев коронавируса. Пять человек погибли. Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить больше 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU