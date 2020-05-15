2020-05-15T13:38:01+03:00
Общество

Кто чаще всего заражается коронавирусом: отвечает вице-губернатор Свердловской области

В регионе – 2 466 заболевших
Мария Трапезникова
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Павел Креков рассказал, кто чаще всего заражается коронавирусомПавел Креков рассказал, кто чаще всего заражается коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 2 466 заразившихся COVID-19. Еще пять человек погибли. Из стационаров выписано больше 600 человек. Вице-губернатор региона Павел Креков во время брифинга с журналистами рассказал, кто чаще всего заражается коронавирусом.

- Основная часть – это люди трудоспособного возраста. В основном, среди них вирус передается через семью. В некоторых случаях – через коллег на работе, - рассказал вице-губернатор.

К счастью, число заболевших среди людей старше 65 лет, которые наиболее подвержены риску, очень небольшое – около 15% от всех заразившихся. И, в целом, эта цифра не меняется. Однако возросло количество заболевших детей (до 18 лет) – в основном, это бессимптомные случаи и легкие.

Статистика по тяжело больным пациентам и пациентам, подключенным к аппаратам ИВЛ, почти не меняется. По данным вице-губернатора, на сегодняшний день порядка тысячи аппаратов не используются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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