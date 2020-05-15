2020-05-15T13:18:46+03:00
Общество

Во все тяжкие: как трудные подростки в России переживают изоляцию

Дети из неблагополучных семей предоставлены сами себе
Лев ИСТОМИН
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Многие подростки предоставлены сами себеМногие подростки предоставлены сами себеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обычно подросткам из неблагополучных семей в разных регионах России помогают волонтеры, но в период самоизоляции они оказались предоставлены сами себе. О том, к чему это может привести, разбирались наши коллеги из NEWS.ru.

КРИВАЯ ДОРОЖКА

17-летний Антон из Березников Пермского края никогда не видел родного отца, который ушел из семьи много лет назад. Мать выпивала, позже к этому пагубному пристрастию добавились наркотики. Ребенок оказался предоставлен сам себе.

Антон плохо учился, увлечений у него не было, все думали, что он тоже пойдет по наклонной. Однако в ситуацию вовремя вмешались специалисты службы опеки.

Сначала мать лишили родительских прав, сразу после этого мальчик попал в приют. Позже Антон попал в приемную семью, а после – в другую. Мальчик сменил трех «мам», и сегодня он живет у женщины, с которой сумел найти общий язык.

Сегодня Антон хорошо понимает, что в его ситуации очень легко вступить на «кривую дорожку» - многие воспитанники детских домов уже в 10 лет курят и пьют спиртное, а в 12 лет уже имеют сексуальный опыт.

Такие дети ничем не интересуются и плохо учатся. Антон и сам был таким, пока не познакомился с волонтерами из проекта «Ветер перемен – детям», где подростков адаптируют к нормальной жизни. После этого парень завязал с вредными привычками, стал заниматься спортом, а позже – помогать волонтерам.

ВОРОВАТЬ И БИТЬ СТАРИКОВ

В Березниках есть группа молодежи, «застрявшая в 90-х»: ее участники говорят на уголовном жаргоне и являются последователями субкультуры «АУЕ» (арестантский уклад един). С такими подростками очень сложно работать, так как из внутренние убеждения отличаются от общепринятых.

Об этом хорошо знает 17-летняя Лена, которая уже год живет в одном из воспитательных учреждений Березников. Сюда девушка попала, когда ее маму и папу лишили родительских прав. В интернате Лена стала общаться с хулиганами и усвоила их порядки.

Трудным детям нужен постоянный личный контакт со специалистами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трудным детям нужен постоянный личный контакт со специалистамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Шпана часто обворовывала местные магазины и избивала на улицах стариков, а самом детдоме группировки враждуют между собой.

Начинается трудная жизнь детей из-за пьющих родителей, поэтому они попадают под влияние старших «товарищей» по двору. Волонтеры часто организуют встречи трудных подростков с людьми, которые могут стать положительным примером для них. Речь идет о спортсменах, психологах, медиках.

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ОТРЕЗАНЫ ОТ МИРА

Однако из-за самоизоляции такие мероприятия прекращены, и в процессе воспитания произошел серьезный откат назад. Подростков пытаются воспитывать через интернет, однако на связь выходят не больше 10% подопечных. Воспитанники детдомов оказались полностью отрезаны от внешнего мира.

Часть подростков и вовсе сменила телефоны и аккаунты в социальных сетях. Руководитель проекта Дмитрий Максюта опасается, что подопечные волонтеров могут вернуться к употреблению наркотиков, потому что их некому отвлекать от пагубной привычки.

Об этом же говорят и специалисты социально-реабилитационного центра для подростков «Алтуфьево» - их подопечные пустились во все тяжкие. Дело в том, что в процессе реабилитации очень важен личный контакт с трудным подростком, по видеосвязи повлиять на него практически нереально. Поэтому сотрудники таких центров ждут окончания периода самоизоляции и возобновления полноценной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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