2020-05-15T13:16:47+03:00
Общество

Утвержден эскиз нового жилого района на набережной Верх-Исетского пруда

Его построит «Группа ЛСР» в границах улиц Татищева — Срединное кольцо — Крауля –Районная, 1
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Фото: «Группа ЛСР»Фото: «Группа ЛСР»
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Утвержден эскиз нового жилого района на набережной Верх-Исетского пруда. Его построит «Группа ЛСР» в границах улиц Татищева — Срединное кольцо — Крауля –Районная, 1.

Новый квартал расположится на участке площадью 14 га, где сейчас отсутствуют объекты капитального строительства. В планах «Группы ЛСР» — возвести здесь 200 тыс. кв. м жилья: это 19 домов от 16 до 25 этажей. Строительство начнется уже в следующем году.

Дома комплекса будут возведены с применением сборной технологии домостроения. При этом их фасады получатся многогранными и объемными — за счет различной комбинаторики оконных проемов, разновысоких завершений домов, криволинейной конфигурации секций, угловых окон и французских балконов. Все это позволит реализовать современные решения в планировках будущих квартир.

Дома, разделенные на восемь жилых кварталов, создадут новый облик улицы Татищева. При этом новостройки запроектированы так, чтобы окна большинства квартир выходили на акваторию пруда. Между домами проложат широкие пешеходные бульвары, выходящие на набережную. Продуман и вопрос безопасности: дворы комплекса будут закрыты от проезда машин. Парковочные места расположатся вдоль внутриквартальных улиц и проездов.

На первых этажах домов улицы Татищева появятся коммерческие помещения. У каждого из них будет отдельный вход, изолированный от территории двора.

В центре квартала построят детский сад на 100 мест. Еще два детских сада на 300 и 350 мест, а также три школы на 1000 мест каждая запроектированы в пределах нормативной пешеходной доступности до проектируемой жилой застройки.

Кроме того, на ВИЗе правобережном должно появиться две станции второй ветки метро — она соединит ВИЗ и ЖБИ. А по улице Татищева, которая будет продлена до Срединного кольца, пройдет трамвайный маршрут: Татищева — Срединное кольцо — Крауля — перспективная улица Лоцмановых — Татищева. По улице Татищева запустят автобус. По улице Крауля до Срединного кольца будет ходить троллейбус.

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