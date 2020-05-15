2020-05-15T13:06:16+03:00
Общество

Почти 60 бессимптомных больных COVID-19 в Екатеринбурге отправили в изоляторы

Всем им выдали специальные телефоны, с помощью которых будут оказываться телемедицинские услуги
Мария Трапезникова
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Почти 60 бессимптомных больных COVID-19 в Екатеринбурге отправили в изоляторыПочти 60 бессимптомных больных COVID-19 в Екатеринбурге отправили в изоляторыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские власти разрабатывают новую тактику лечения пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Теперь таких больных – а их порядка 600-700 человек в регионе (почти 50% от всех зараженных) – будут отправлять в специальные изоляторы. Либо оставлять дома. Так власти планируют снизить нагрузку на коечный фонд.

Как рассказал вице-губернатор региона Павел Креков, такая работа уже стартовала. Сегодня 58 первых пациентов были помещены из стационаров в места временного нахождения.

- Все они находятся под медицинским наблюдением. В случае необходимости мы их, конечно же, госпитализируем. Но пока что они проходят профилактическое лечение, - объяснил Павел Креков. - Надеемся, что после двух недель наблюдения вирус у них не обнаружат.

Большая часть всех бессимптомных больных будет лечиться на специально подготовленных санаторных базах и в гостиницах. Дома планируют оставить только минимум человек – в основном тех, кто живет в частных домах и которые «готовы подтвердить свою изоляцию делом». Для изолированных же свердловские власти планируют закупить специальные телефоны, с помощью которых будут оказываться телемедицинские услуги. Кстати, такое «домашнее» лечение обойдется в 7 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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