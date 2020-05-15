До 50-ти в день: как на Урале обрабатывают от коронавируса пассажирские автобусы и машины «скорой»
В Верхней Пышме, на территории лабораторного центра северного филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Роспотребнадзора, появился новый дезбарьер VIRSTON для наружной обработки транспорта от коронавируса.
Оборудование позволяет разбрызгивать дезраствор не только на бока и крышу машины, но и на ее дно. Процесс занимает всего несколько минут, в день такую обработку проходят до 50 пассажирских автобусов и карет скорой помощи. В арке смонтировано больше 30 форсунок.
Во время обработки водитель находится внутри в защитном костюмеФото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме того, помимо внешней дезинфекции, специалисты работают и внутри, обрабатывая специальным раствором сидения, стены, пол, потолок и другие поверхности. Состав, которым обрабатывают технику, безопасен для людей и имеет вирулентные свойства – то есть те, которые позволяют бороться с COVID-19.
В Верхней Пышме машины обрабатывают от коронавируса.Видео: региональный оперштаб
- Раньше здесь обрабатывали только автомобили, которые перевозят продукты. Но теперь, в условиях пандемии, дезбарьер позволяет дезинфицировать автобусы, которым в обсервации вывозят прибывшииих из-за границы туристов, - рассказали в региональном оперштабе.
Кроме того, сюда же приезжают кареты скорой помощи с севера Екатеринбурга, из Верхней Пышмы и Березовского, а также техника одной из детских больниц.
Салон машин также тщательно обрабатываетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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