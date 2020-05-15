2020-05-15T12:10:50+03:00
Общество

Ак Барс Банк начал выдачу льготных кредитов системообразующим предприятиям

Банк будет выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных средств сроком до года
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Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс БанкаФото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка
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Ак Барс Банк в числе первых заключил соглашение с Минэкономразвития России о реализации госпрограммы по поддержке системообразующих предприятий. Банк будет выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных средств сроком до года по ставке не более 5% годовых.

Правила программы были утверждены Правительством РФ 24 апреля. На сегодняшний день в программе принимают участие 5 банков. В перечень системообразующих включены более 1,1 тысячи предприятий.

«Ак Барс Банк принимает активное участие в реализации всех государственных программ поддержки бизнеса. Помощь системообразующим предприятиям важна с точки зрения возобновления экономического роста страны и сохранения большого количества рабочих мест», — отметила управляющий директор – руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

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