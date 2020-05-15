2020-05-15T12:00:25+03:00
Происшествия

Не заметил в темноте: ночью в Екатеринбурге водитель сбил пешехода, перебегающего дорогу не по правилам

Мужчину госпитализировали с травмами
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пешеход. Водитель машины Lada, двигаясь по неосвещенной улице Селькоровская, сбил 43-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешехода срочно госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

- Со слов водителя, он ехал по неосвещенному участку, как вдруг неожиданно под колеса выбежал пешеход. Его он заметил только тогда, когда мужчина уже добежал до машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Водитель применил экстренное торможение, но это не помогло.

Всего же за четыре месяца произошло 27 наездов на пешеходов. В таких ДТП два человека погибли и еще 25 получили травмы.

Как показывают исследования, в темноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 25-40 метров. Если у пешехода есть светоотражающие элементы, это расстояние увеличивается до 150 метров при ближнем свете фар, а при дальнем – до 400 метров. Так что Госавтоинспекция напоминает, что в темное время суток лучше надевать одежду со светоотражающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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