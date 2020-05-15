15 Май 2020 2020-05-15T10:48:36+03:00

В Екатеринбурге медики вылечили от коронавируса еще 52 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня стало известно о еще 104 заболевших

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Свердловские медики выписали из стационаров еще 52 человека. Все они сдали двойные тесты на коронавирус и, когда он не подтвердился, были отпущены по домам. Так что теперь в регионе 626 выздоровевших.

Однако сегодня стало известно о еще 104 заболевших. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга, Асбеста, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Сухого лога, Полевского, Сысертского городского округа.

Также в сегодняшнюю сводку включено четыре случая заражения жителей другого региона России. Поэтому теперь общее число заболевших – 2 466.

- Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, в Свердловской области зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Поэтому теперь в регионе – пять погибших от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU