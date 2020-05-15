В Екатеринбурге медики вылечили от коронавируса еще 52 человека
Свердловские медики выписали из стационаров еще 52 человека. Все они сдали двойные тесты на коронавирус и, когда он не подтвердился, были отпущены по домам. Так что теперь в регионе 626 выздоровевших.
Однако сегодня стало известно о еще 104 заболевших. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга, Асбеста, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Сухого лога, Полевского, Сысертского городского округа.
Также в сегодняшнюю сводку включено четыре случая заражения жителей другого региона России. Поэтому теперь общее число заболевших – 2 466.
- Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - рассказали в региональном оперштабе.
Кроме того, в Свердловской области зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Поэтому теперь в регионе – пять погибших от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»