2020-05-15T10:28:58+03:00
Общество

Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19

Мобильный оператор Tele2 предлагает своим клиентам возможность посетить врача дистанционно
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Фото: предоставлено Tele2Фото: предоставлено Tele2
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Мобильный оператор Tele2 предлагает своим клиентам возможность посетить врача дистанционно. Компания обеспечила бесплатный доступ к онлайн-консультациям врачей в сервисе «ТелеМед» по вопросам простудных заболеваний и коронавируса. В период самоизоляции число обращений к системе выросло на 34% по сравнению с обычными днями.

Tele2 поддерживает россиян, соблюдающих рекомендации по самоизоляции. В период пандемии особенно важно уделять внимание здоровью и не подвергать себя лишним рискам. Сейчас многое можно делать со своего смартфона дистанционно, в том числе и сходить на прием к врачу.

В целом интерес к телемедицине растет: число обращений к системе «ТелеМед» в период самоизоляции увеличилось на 34% по сравнению с обычными днями. Это продиктовано тем, что благодаря сервису медицинская поддержка онлайн доступна в любой момент.

Компания Tele2 заботится о здоровье своих абонентов, и в рамках партнерства с системой «ТелеМед» для них действуют специальные предложения. При любой покупке в салонах оператора клиенты получают промокод. После его активации в приложении или на сайте абоненты смогут бесплатно консультироваться с врачами по вопросам любых простудных и вирусных заболеваний. Клиентам также доступна бесплатная горячая линия по коронавирусу COVID-19. Круглосуточные консультации врачей можно получить по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры. Чтобы воспользоваться горячей линией, необходимо перейти по ссылке.

Абоненты Tele2 могут оформить годовое медицинское онлайн-обслуживание по специальным выгодным тарифам. Пакет ориентирован на любых клиентов: детей, взрослых и пенсионеров. Он включает консультации от врачей ведущих медицинских учреждений страны. Пользователи «ТелеМеда» могут получить второе экспертное мнение – специалисты лучших медицинских центров РФ проверят уже сделанный диагноз и предоставят свое заключение.

В рамках опции «Школа здоровья» врачи дадут пациенту рекомендации относительно образа жизни, например, скорректируют меню и физическую активность.

Сервис «ТелеМед» включает широкий спектр услуг и фокусируется не только на медицинском консультировании, но и устной правовой помощи. Квалифицированные юристы объяснят пользователям, как защитить свои интересы, обжаловать действия медработников и получить ответ на вопрос об ОМС. Одна из услуг сервиса – «Честная фармакология» – помогает подобрать аналогичные по эффективности, но более дешевые препараты.

К сервису «ТелеМед» можно подключиться в розничной сети Tele2. Годовые сертификаты с разным набором услуг стоят от 2 тыс. рублей. Обладателю карты нужно позвонить по телефону и активировать сертификат. Пользователь также получает доступ к личному кабинету. Он включает архив, где можно прослушивать записи консультаций и просматривать письменные заключения. Более подробная информация доступна по ссылке

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