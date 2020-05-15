2020-05-15T10:52:28+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга больше других тратятся на видеоигры

Столица Урала вошла в тройку лидеров среди городов-миллионников
Мария Трапезникова
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Жители Екатеринбурга большое других тратятся на видеоигрыЖители Екатеринбурга большое других тратятся на видеоигрыФото: Юлия СМИРНОВА
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Екатеринбург оказался в тройке лидеров среди городов-миллионников, в которых жители больше всего тратятся на видеоигры. Аналитики «Яндекс.Денег» выяснили, что, в среднем, на одну игру горожане тратят 579 рублей. По этому показателю их опережают только москвичи (779 рублей) и казанцы (615 рублей). Помимо них, в первую пятерку городов-миллионников вошли Новосибирск, Красноярск и Санкт-Петербург.

- Аналитики изучили данные за январь – апрель этого года о платежах пользователей через «Яндекс.Кассу» и покупках, оплаченных картами. В исследовании учитывались также донаты, которые люди отправляли игровым стримерам через «Я.Стример», - уточнили в пресс-службе «Яндекс.Денег».

На такой рост значительно повлияла самоизоляция: в апреле показатели были больше на 22%. А количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%. В апреле пользователи платили за сами игры, в среднем, по 361 рублю, а за внутриигровые покупки – по 862 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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