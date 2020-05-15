15 Май 2020 2020-05-15T10:08:49+03:00

Строительную фирму в Екатеринбурге оштрафовали за то, что их сварщик остался без зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2019 году сварщик строительной компании ООО «Монтаж-Строй» обратился в Государственную инспекцию труда в Свердловской области с жалобой, что ему не выплачивают зарплату. Согласно трудовому договору, деньги должны были приходить два раза в месяц. Однако этого не происходило. Специалисты провели проверку и подтвердила факт задолженности зарплаты.

Тогда суд назначил компании штраф в 30 тысяч рублей. Однако ответчик не согласился с решением.

- Он указывал на отсутствие умысла на невыплату денег работнику, поскольку начисленная сумма была задепонирована кассиром и подлежала выплате через кассу, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Однако из материалов дела следует, что компания могла выплатить деньги и переводом на банковскую карту. Кроме того, такой способ был указан в договоре.

Поэтому Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменений. Теперь строительная компания обязана выплатить своему сотруднику всю задолженность и заплатить штраф в 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU