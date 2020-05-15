2020-05-15T10:08:49+03:00
Общество

Строительную фирму в Екатеринбурге оштрафовали за то, что их сварщик остался без зарплаты

Компания пыталась оспорить решение суда, но ничего не вышло
Мария Трапезникова
Поделиться:
Строительную фирму в Екатеринбурге оштрафовали за то, что их сварщик остался без зарплатыСтроительную фирму в Екатеринбурге оштрафовали за то, что их сварщик остался без зарплатыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2019 году сварщик строительной компании ООО «Монтаж-Строй» обратился в Государственную инспекцию труда в Свердловской области с жалобой, что ему не выплачивают зарплату. Согласно трудовому договору, деньги должны были приходить два раза в месяц. Однако этого не происходило. Специалисты провели проверку и подтвердила факт задолженности зарплаты.

Тогда суд назначил компании штраф в 30 тысяч рублей. Однако ответчик не согласился с решением.

- Он указывал на отсутствие умысла на невыплату денег работнику, поскольку начисленная сумма была задепонирована кассиром и подлежала выплате через кассу, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Однако из материалов дела следует, что компания могла выплатить деньги и переводом на банковскую карту. Кроме того, такой способ был указан в договоре.

Поэтому Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменений. Теперь строительная компания обязана выплатить своему сотруднику всю задолженность и заплатить штраф в 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У двух молодых уральцев нашли полкилограмма наркотиков
На Среднем Урале установили дополнительные койки для больных COVID-19
В Екатеринбурге медики вылечили от коронавируса еще 52 человека
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Жители Екатеринбурга больше других тратятся на видеоигры
Строительную фирму в Екатеринбурге оштрафовали за то, что их сварщик остался без зарплаты
Теперь в ус не дуют: в Екатеринбурге полицейские разогнали кальянщиков у «Космоса»
Фестиваль «Стенограффия» ищет на улицах Екатеринбурга новые «холсты»
Уральца наказали за фиктивные водительские права домашним арестом
В голосовании о новом названии Академического приняли участие 12,5 тысяч екатеринбуржцев
На Урале закрыли мясной магазин, в котором не проводилась дезинфекция
В Екатеринбурге и Свердловской области возобновили вакцинацию детей
В Екатеринбурге по Волгоградской два дня не будут ходить трамваи
Трассу М-5 «Урал» на два года закроют на ремонт