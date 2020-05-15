2020-05-15T09:46:20+03:00
Общество

Теперь в ус не дуют: в Екатеринбурге полицейские разогнали кальянщиков у «Космоса»

На всех нарушителей режима самоизоляции составили протоколы
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба УМВД по ЕкатеринбургаФото: пресс-служба УМВД по Екатеринбурга
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Екатеринбургские полицейские устроили очередной рейд по центру города. Ловили нарушителей самоизоляции. На этот раз стражи порядка взялись за любителей покурить кальян. У ККТ «Космос» собрались десяток молодых людей на машинах. Появление сотрудников в форме никого не смутило.

- В ходе проведенного рейда сотрудниками полиции составлено 9 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), 5 протоколов по ст. 12.5 КоАП (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена — тонировка) и 1 протокол по ст. 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности), - комментируют в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, в Свердловской области и Екатеринбурге действует режим самоизоляции до 18 мая. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, на прогулку с собакой, а также ездить на работу или дачу. За нарушения карантина штраф до 3 тысяч рублей. Губернатор региона Евгений Куйвашев анонсировал ослабление ограничений с 19 мая. Выход из карантина будет поэтапный, заявил глава области.

Полицейские разогнали любителей покурить кальян в центре города.Видео: УМФД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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