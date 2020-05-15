Фестиваль «Стенограффия» ищет на улицах Екатеринбурга новые «холсты»

15 Май 2020 2020-05-15T09:45:29+03:00

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«Стенограффия» запускает сбор поверхностей для создания арт-объектов в Екатеринбурге. Фестиваль традиционно пройдет этим летом в первые выходные июля при поддержке администрации города.

Сейчас художники и волонтеры разыскивают серые и безликие стены и дома в столице Урала. Для росписи подойдут фасады пятиэтажек, технические будки и другие подобные постройки.

- Поверхности должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей. Архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта, - предупреждают в пресс-службе фестиваля. – Все стены попадут в базу фестиваля, чтобы стать холстами для работ художников. К сожалению, не удастся преобразить все поверхности сразу, но часть из предложенного точно получит шанс стать объектом уличного искусства.

Фото: Дмитрий Чабанов

Если у вас на примете есть подходящий объект, о нем можно рассказать через проект «Биржа поверхностей». Для этого нужно будет зайти в панорамы интернет-карт и сделать скриншот стены, забора и будки, которую вы хотите предложить. Лучше с нескольких сторон. Если вы идете на работу, выгуливаете собаку или выносите мусор, можете сфотографировать объект, но все-таки лучше не выходите специально на улицу и соблюдайте самоизоляцию.

После этого запишите точный адрес объекта и отправьте данные на почту: hello@stenograffia.ru с темой «Биржа поверхностей».

Напомним, в прошлом году фестиваль «Стенограффия» стал самым крупным и юбилейным. Больше всего за лето запомнилась работа уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше. Споры о ней ходили еще долго после окончания фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU