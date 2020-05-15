15 Май 2020 2020-05-15T07:55:18+03:00

В Екатеринбурге по Волгоградской два дня не будут ходить трамваи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге по улице Волгоградской два дня не будут ходить трамваи. Это связано с тем, что на участке будут ремонтировать тепломагистраль. Согласно данным ТТУ, движение закроют с 00:00 16 мая до 05:00 18 мая – от остановки «Волгоградская» до остановки «Ухтомская» в обоих направлениях.

Под удар попали пять трамвайных направлений: №1, 3, 18, 19 и 21. Рассказываем, как поменяется их маршрут:

Фото: ТТУ

ИСТОЧНИК KP.RU