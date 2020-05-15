2020-05-15T06:53:42+03:00
Происшествия

Представились арендаторами: на Урале мошенники украли у старушки с карты 200 тысяч

Неизвестные позвонили и сказали, что готовы снять у нее квартиру
Мария Трапезникова
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На Урале мошенники украли у старушки с карты 200 тысячНа Урале мошенники украли у старушки с карты 200 тысячФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Североуральске, что в Свердловской области, в полицию обратилась местная 63-летняя жительница, у которой в середине марта мошенники украли с карты больше 200 тысяч рублей. Женщина на одном из городских порталом разместила объявление о сдаче квартиры.

Ей позвонили неизвестные, представились военными и сказали, что готовы снять квартиру на долгий срок – и сразу все оплатить. Для того, чтобы перевести деньги, пенсионерку попросили дойти до банкомата.

- По телефону мошенники объяснили ей, как создать онлайн-банк. Женщина сообщила пин-код, который пришел ей в СМС-сообщении, после чего мошенники увидели все ее счета, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области. – На сберкнижке у нее было порядка 420 тысяч рублей. Мошенники перевели все деньги на карту.

Старушке они сказали, что перевели ей деньги за квартиру – и женщина в этом убедилась, но удивилась, что их так много. Тогда звонившие объяснили, что это, якобы, за 10 месяцев. Но часть средств – 120 тысяч, она должна им вернуть в счет погашения подоходного налога. Что пенсионерка и сделала – а в это время мошенники снимали деньги с ее карту.

Аферу удалось прервать благодаря сотрудникам банка, которые заподозрили неладное. Мошенникам удалось украсть около 203 тысяч рублей. Сейчас делом занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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