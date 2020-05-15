2020-05-15T06:31:07+03:00
Общество

Запутался лапкой в нитках: волонтеры из Екатеринбурга спасли выпавшего из гнезда птенца

Птица повисла вниз головой на высоте 5-6 метров от земли
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений ЗенковФото: Евгений Зенков
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Волонтеры из Екатеринбурга спасли выпавшего из гнезда птенца. Вызов поступил от местных жителей в районе дома на улице Чайковского. Они рассказали, что на дереве в ветвях вниз головой повисла птица.

- На месте выяснилось, что это подросший птенец дрозда, запутавшийся в синтетической нити, которая входила в состав его гнезда, - рассказали зоозащитник Евгений Зенков. – Высота была около 5-6 метров.

Фото: Евгений Зенков

Фото: Евгений Зенков

Птенца аккуратно достали, срезали с лапки нитку, после чего сразу же вернули обратно в гнездо. Но малыш снова выпал. Такая история повторилась еще несколько раз, пока заявитель, который и обратился к Зенкову за помощью, не укрепил на дереве, на высоте двух метров, широкую коробку – и уже туда усадил дрозда, чтобы он снова не выпал и не стал добычей для диких кошек.

Кстати, вчера мы рассказывали вам историю маленького ежика, которому какие-то хулиганы обмотали леской лапку. Да так сильно, что она распухла, и животное не могло ходить и есть. Сейчас, к счастью, еж идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Запутался лапкой в нитках: волонтеры из Екатеринбурга спасли выпавшего из гнезда птенца
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