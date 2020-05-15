В Екатеринбурге ищут 17-летнюю девушку в белом платье, которая пропала в День Победы
В Екатеринбурге полицейские и волонтеры вот уже шестые сутки разыскивают 17-летнюю Ибраеву Сабрину Эргашевну. Девушка пропала еще 9 мая, в День Победы. Утром вышла из дома и не вернулась обратно. Как отмечают волонтеры ПСО «Лиза Алерт», которые и ведут поиски, девушка могла уехать в другой город.
Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
Одежда: белое платье с полосками по подолу, черные штаны, белые кроссовки с черной подошвой. С собой у нее был темно-синий рюкзак.
Если вы вдруг видели где-то Сабрину или знаете, где она может быть, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU