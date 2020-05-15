В Екатеринбурге ищут 17-летнюю девушку в белом платье, которая пропала в День Победы

15 Май 2020 2020-05-15T06:02:38+03:00

Ибраева Сабрина вышла из дома утром 9 мая, но так и не вернулась обратно

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В Екатеринбурге полицейские и волонтеры вот уже шестые сутки разыскивают 17-летнюю Ибраеву Сабрину Эргашевну. Девушка пропала еще 9 мая, в День Победы. Утром вышла из дома и не вернулась обратно. Как отмечают волонтеры ПСО «Лиза Алерт», которые и ведут поиски, девушка могла уехать в другой город.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Одежда: белое платье с полосками по подолу, черные штаны, белые кроссовки с черной подошвой. С собой у нее был темно-синий рюкзак.

Если вы вдруг видели где-то Сабрину или знаете, где она может быть, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU