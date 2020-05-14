В Екатеринбурге водитель ВАЗ скрылся с места ДТП после столкновения с мотоциклом

14 Май 2020 2020-05-14T21:28:59+03:00

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В Екатеринбурге водитель ВАЗ столкнулся с мотоциклом и скрылся. Авария произошла после семи вечера на перекрестке Сулимова-Учителей. Неизвестный, находящийся за рулем отечественного автомобиля, не уступил дорогу мотоциклу при повороте на лево.

- Неустановленный водитель автомашины ВАЗ- 21099 двигался по улице Сулимова со стороны Чекистов. На регулируемом перекрестке Сулимова-Учителей при повороте на лево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Хонда двигающегося во встречном направлении со стороны Омской, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

У водителя медики диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Пассажир получил ушибленную рану левой стопы. Их увезли в 36 больницу. Водителя, скрывшегося с места аварии разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU