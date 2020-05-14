14 Май 2020 2020-05-14T20:02:18+03:00

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Любителей чтения соберут на онлайн-марафоне «Читай, Екатеринбург!». В подготовке праздника участвовали Объединение библиотек города, Библиотечный центр «Екатеринбург» и Объединённый музей писателей Урала. Их сайты станут площадками праздника. Городской праздник книги и чтения пройдет 23 мая с 11:00 до 22:00.

- В этот день все любители чтения и интеллектуальных развлечений, не выходя из дома, смогут отправиться по любому из маршрутов книжного онлайн-марафона. Он объединит писателей, издателей, книжных блогеров, библиотекарей и, конечно, читателей, живущих как Екатеринбурге, так и за тысячи километров от столицы Урала, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Программу подготовили для екатеринбуржцев разных возрастов и с разными интересами. Например, программа «PROкниги» разработана специально для любителей чтения от 16 и старше, а «Детская» - специальная программа для юных читателей. В рамках программы «Для заботливых родителей» пройдут встречи с книжным обозревателем и психологом.

- Специальные программы отразят главные темы 2020 года. К 75-летию Великой Победы в рамках праздника «Читай, Екатеринбург!» пройдёт подведение итогов городского конкурса медиапроектов «Имена Победы на карте Екатеринбурга», - рассказали в администрации. - Строки войны и Победы в этот день прозвучат в исполнении екатеринбургских поэтов Александра Кердана, Вадима Осипова, Андрея Расторгуева. Поклонники творчества Александра Твардовского познакомятся с полной аудиоверсией «Книги о бойце», созданной в рамках проекта «Екатеринбург читает «Тёркина».

Подробная программа XIV городского праздника книги и чтения «Читай, Екатеринбург!» размещена на сайте Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU