Мэр Нижнего Тагила проверил улицы, отремонтированные в прошлом году

14 Май 2020 2020-05-14T21:32:16+03:00

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Мэр Нижнего Тагила проверил улицы, сделанные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Владислав Пинаев проехал по улицам Уральская, Учительская и Ломоносова. Их отремонтировали еще в прошлом году. Также мэр проверил, как идут работы по укладке асфальта на улице Геологов.

- На улице Геологов проводились работы по укреплению основания дороги и укладка асфальтобетонной смеси. Сейчас осталось выполнить небольшой участок под площадку для сбора твердых коммунальных отходов, планируем завершить это в течение двух дней, и будем готовить объект к сдаче в эксплуатацию, - рассказал директор «ТДС» Игорь Васильев.

Во время объезда Владиславу Пинаеву рассказали, какие дефекты выявлены во время работ по обновлению дорог и что делают подрядчики для их устранения.

- На ряде объектов выявлены незначительные дефекты. Например, на Уральской не обустроено 30 метров поверхности газона, не заполнены два керна, - рассказал заместитель директора СЗГХ Николай Новиков. - Много вопросов только по улице Ломоносова, где ремонт дороги вела компания «УСМ».

По словам Николая Новикова на Ломоносова нашли трещины, выкрашивание дорожного полотна, разрушения кромки асфальтобетонного покрытия, выбоины и повреждения люков. Компания «УСМ» теперь должна по гарантии устранить выявленные дефекты.

В этом году подрядные организации приступили к работам уже на восьми улицах. Совсем скоро обещают открыть один из ремонтируемых объектов - дорогу в микрорайоне Нижняя Черемшанка.

ИСТОЧНИК KP.RU