2020-05-14T18:32:32+03:00
Общество

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Нефть» от СК «Уралсиб Жизнь»

Приобрести полис можно в любом отделении банка
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Фото: предоставлено Банком УралибФото: предоставлено Банком Уралиб
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь» запустили новую инвестиционную стратегию «Нефть» в рамках страховой программы «Верное решение». Приобрести полис можно в любом отделении банка.

Новая стратегия подразумевает инвестирование средств в акции крупных зарубежных и российских нефтедобывающих компаний (PetroChina, BP, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell, Лукойл).

«Нефть» - это купонная стратегия с возможностью инвестировать рубли или доллары. Размер купона зависит от суммы и валюты инвестирования: от 9% для рублевых договоров и от 2,5% для долларовых договоров. Купон выплачивается ежегодно при соблюдении условия: если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из 5-ти компаний не опустится ниже барьера 100% от начальной стоимости. Если условие выплаты купона не выполнилось, в стратегии предусмотрен эффект памяти. Это означает, что когда условия для выплаты будут соблюдены, клиент получит купон по графику и все те, которые не были выплачены ранее. Минимальные суммы инвестирования – 100 000 рублей или 10 000 долларов. Срок инвестирования – 5 лет.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Формула роста», «Лидеры рынка», «Золотодобывающие компании» и «Нефть».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом АО «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

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