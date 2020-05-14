ЕВРАЗ направит маски и антисептики в больницы Урала и Сибири за каждого участника челленджа по безопасности #Мынерискуем в социальных сетях

14 Май 2020 2020-05-14T17:18:57+03:00

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ЕВРАЗ направит маски и антисептики в больницы Нижнего Тагила, Качканара и других городов присутствия компании за каждого участника челленджа #МыНеРискуем.

Акция проходит в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. За каждый пост или сториз компания отправит одну маску и антисептик медикам. Итоги будут подведены в конце июня.

Чтобы принять участие в челлендже и поддержать врачей, нужно оставить комментарий под постом в сообществе ЕВРАЗа во Вконтакте, получить персональную аватарку с правилом безопасности, выложить ее на своей странице и поставить теги #РискуНет #МыНеРискуем

В Instagram нужно записать видео с маской, выложить ее в сториз и поставить хэштеги #РискуНет и #МыНеРискуем.