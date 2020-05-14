2020-05-14T16:38:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге форум садоводов пройдёт в формате онлайн-марафона

Дачников проконсультируют профильные специалисты
Алина СУРИНА
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Всю информацию дачники смогут получить не выходя из домаВсю информацию дачники смогут получить не выходя из дома
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Дачный сезон в этом году совпал с периодом ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Поэтому ежегодный форум садоводов решено провести в формате онлайн-марафона. Об этом рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. Всю информацию дачники смогут получить не выходя из дома.

- В рамках этого проекта запланированы консультации для садоводов от профильных специалистов: юристов, бухгалтеров, сотрудников Росреестра по Свердловской области, представителей налоговой службы, специалистов профильных ведомств, – рассказала Надежда Локтионова.

Кроме того во время трансляции пройдет конференция, на которой специалисты обсудят вопросы пожарной безопасности в товариществах, защиты персональных данных, вывоза ТКО, налогообложения и других.

Трансляцию межрегионального форума садоводов запустят 21 мая в 14:00. Эфир будет доступен на сайте Союза садоводов Екатеринбурга и на странице «Садоводы Екатеринбурга» в ВКонтакте.

Отметим, что наш регион - один из самых больших в России по количеству садоводческих некоммерческих товариществ. Только в Екатеринбурге насчитывается порядка 700 садоводств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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