2020-05-14T15:11:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге наказали главврача больницы, откуда выгнали на улицу вдову ветерана ВОВ с коронавирусом

90-летней Марии Ивановне диагностировали двустороннюю пневмонию и COVID-19, но врачи отправили ее домой. Нашла пенсионерку внучка возле подъезда
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено внучкой героя публикацииФото: предоставлено внучкой героя публикации
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Главному врачу 24-ой больницы сделали выговор после скандала, когда врачи этого медучреждения выгнали вдову ветерана ВОВ с коронавирусом. Марии Ивановне – 90 лет, медики поставили ей диагноз двустороннюю пневмонию и COVID-19, но тем временем отправили домой лечиться самостоятельно. Старушку высадили у дома на Уралмаше, женщина сидела на солнцепеке несколько часов, пока ее не нашла ее внучка. Прокуратура затеяла проверку сразу после публикации в СМИ.

- Учитывая диагноз и престарелый возраст женщины, коронавирусная инфекция представляла опасность для жизни и здоровья пациентки, в силу чего она подлежала обязательной госпитализации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас 90-летняя пенсионерка находится в Верхнепушминской больнице. У ее внучки Натальи, которая контактировала с ней, взяли анализ на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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