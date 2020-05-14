В Екатеринбурге заработали еще пять детских садов

14 Май 2020 2020-05-14T14:48:44+03:00

Всего в уральской столице работают 124 дежурные группы, которые посещают 1 434 ребенка

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В Екатеринбурге на базе еще пяти детских садов заработали дежурные группы. Как рассказали «Комсомолке» в департаменте образования, сейчас в городе функционируют 34 дошкольных учреждения: №: 541 (Верх-Исетский район), 109 (Кировский район), 496 (Ленинский район), 531 (Орджоникидзевский район), 257 (Чкаловский район).

- Так как сейчас на территории Екатеринбурга до сих пор действуют ограничительные мероприятия, работа дежурных групп в детских садах сохраняется, - пояснили в департаменте.

По состоянию на 14 мая, в уральской столице работают 124 дежурные группы, которые посещают 1 434 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU