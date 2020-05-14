Автобус №76 в Екатеринбурге продлят до «Меги»

14 Май 2020 2020-05-14T13:52:49+03:00

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Автобусный маршрут №76 в Екатеринбурге уже в этом году будет продлен до торгового центра «Мега». Новая маршрутная схема появилась в проектной документации на портале госзакупок. Согласно ей, после станции «Контрольная» автобус будет следовать дальше – по Московскому тракту до парковки возле «Меги». В обратную сторону, соответственно, также.

Изменения вступят в силу после проведения торгов, которые назначены на лето – осень этого года. Сейчас до «Меги» ходят автобусы №06, 12, 25, 26, 27, 37 и 63.

Кстати, в проектной документации указаны еще автобусные маршруты, на обслуживание которых мэрия объявила конкурс. Сумма контракта составила больше 422 миллионов рублей. Основное требование – чтобы они вмещали в себя не меньше 82 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU