14 Май 2020 2020-05-14T12:42:52+03:00

С начала самоизоляции свердловские суды наказали почти две тысячи нарушителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

С начала самоизоляции в Свердловской области, с 30 марта, региональные суды рассмотрели 1 884 административных дела, связанных с нарушениями режима повышенной готовности.

Среди наказаний, которые применяли суды, на первом месте оказались штрафы – за все время их выписали 1 276. На втором – предупреждения (434), на третьем – приостановление деятельности организации на определенный срок (121).

- Больше всего правонарушений свердловчане совершали по статье за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Только за 12 мая было рассмотрено 236 дел, а всего с начала самоизоляции – 1 591.

Многие оправдывались тем, что «утомились после выходных», «устали от самоизоляции и решили погулять», «пошли в магазин за хлебом», «решили пожарить шашлыки», «должны были остановить надвигающуюся из-за самоизоляции депрессию».

Кроме того, с 30 марта в Свердловской области было рассмотрено 196 административных дел, связанных с несоблюдением саннорм, введенных из-за коронавируса. А начиная с 12 мая таких дел было рассмотрено 10. В основном, владельцы организаций просто не проводили в помещениях дезинфекцию.

Кроме того, суды рассмотрели 24 дела об административных правонарушениях и назначили 1 276 штрафов на сумму в 4,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU