Пассажиры вновь смогут купить билеты на ряд поездов за 90 суток до их отправления
Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток. Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов «Сапсан» и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.
Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.
Актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на отдельные направления пассажиры могут получить на главной странице сайта ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при вводе маршрута и желаемой даты поездки.
Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00