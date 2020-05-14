Пассажиры вновь смогут купить билеты на ряд поездов за 90 суток до их отправления

14 Май 2020 2020-05-14T12:15:07+03:00

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Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток. Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов «Сапсан» и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.

Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.

Актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на отдельные направления пассажиры могут получить на главной странице сайта ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при вводе маршрута и желаемой даты поездки.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00