2020-05-14T12:15:07+03:00
Общество

Пассажиры вновь смогут купить билеты на ряд поездов за 90 суток до их отправления

Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена
Поделиться:
Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов «Сапсан»Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов «Сапсан»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток. Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов «Сапсан» и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами.

Почти половина поездов, на которые приобрести билеты можно за 90 суток до отправления, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.

Актуальную информацию об открытии продажи билетов за 90 суток на отдельные направления пассажиры могут получить на главной странице сайта ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при вводе маршрута и желаемой даты поездки.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобус №76 в Екатеринбурге продлят до «Меги»
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Работали поодиночке и в группе: в Екатеринбурге поймали четырех веловоров
С начала самоизоляции свердловские суды наказали почти две тысячи нарушителей
Пассажиры вновь смогут купить билеты на ряд поездов за 90 суток до их отправления
Главврач ЦРБ в Березовском извинился перед родственниками умершей пациентки, которую отказались госпитализировать
С начала года уральские таможенники нашли контрафактные игрушки на 370 миллионов
На Урале поймали браконьеров, подстреливших бобра, селезней и тетеревов
Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 40 человек
В Екатеринбурге иномарка, выезжая со двора, сбила подростка
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
На Старой Сортировке в Екатеринбурге на полтора месяца закрывают улицу
«Будем биться за каждого»: трогательное обращение водителя скорой, согласившегося работать с коронавирусом
До 140 литров в минуту: в Первоуральской больнице появилась мобильная кислородная станция
С начала года по вине автобусов на дорогах Урала произошло 30 ДТП
Во время самоизоляции на Среднем Урале стало меньше аварий
Вполовину дешевле: «Уральские авиалинии» запустили скидки для медиков, сражающихся с COVID-19
В Екатеринбурге заменят больше 75 километров тепловых сетей
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
На Урале инвалиду-колясочнику выдали квартиру на втором этаже в доме без пандусов
Чтобы не стоять часами в очереди: в 14 отделениях почты в Екатеринбурге запустили онлайн-запись