С начала года уральские таможенники нашли контрафактные игрушки на 370 миллионов

14 Май 2020 2020-05-14T12:10:20+03:00

С начала года уральские таможенники нашли контрафактную одежду и игрушки на 370 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество нелегальной продукции, по сравнению с прошлым годом, выросло на 38%

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С начала этого года уральские таможенники пресекли ввоз больше 110 тысяч контрафактных товаров. Уже в первом квартале количество такой нелегальной продукции увеличилось на 38% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора, чаще всего подделывались одежда, обувь и игрушки. Динамика контрафактных товаров продолжает расти.

Фото: Уральское таможенное управление

За прошлый год таможенники выявили больше 292 тысяч единиц нелегальной продукции. Было возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. И по оценкам экспертов, ущерб составил больше 683 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU