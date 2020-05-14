С начала года уральские таможенники нашли контрафактные игрушки на 370 миллионов
С начала этого года уральские таможенники пресекли ввоз больше 110 тысяч контрафактных товаров. Уже в первом квартале количество такой нелегальной продукции увеличилось на 38% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как отметил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора, чаще всего подделывались одежда, обувь и игрушки. Динамика контрафактных товаров продолжает расти.
Фото: Уральское таможенное управление
За прошлый год таможенники выявили больше 292 тысяч единиц нелегальной продукции. Было возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. И по оценкам экспертов, ущерб составил больше 683 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU