На Урале поймали браконьеров, подстреливших бобра, селезней и тетеревов

14 Май 2020 2020-05-14T11:47:10+03:00

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Сотрудники Росгвардии вместе с представителями регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира провели рейды по браконьерам. И в ходе них поймали охотников-нелегалов, на которых составили сразу шесть протоколов.

- Пять из них – за нарушение правил охоты и одно – за нарушение правил рыболовства, - уточнили в пресс-службе региональной Росгвардии. – Кроме того, было изъято одно гладкоствольное и одно нарезное оружие.

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

К тому моменту, когда специалисты поймали браконьеров, они уже успели подстрелить и освежевать бобра, четырех тетеревов и шесть селезней. Их все изъяли. Теперь, помимо штрафа, любителям нелегальной охоты придется компенсировать причиненный ущерб государству.

ИСТОЧНИК KP.RU