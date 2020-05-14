На Урале поймали браконьеров, подстреливших бобра, селезней и тетеревов
Сотрудники Росгвардии вместе с представителями регионального департамента по охране, контролю и регулированию животного мира провели рейды по браконьерам. И в ходе них поймали охотников-нелегалов, на которых составили сразу шесть протоколов.
- Пять из них – за нарушение правил охоты и одно – за нарушение правил рыболовства, - уточнили в пресс-службе региональной Росгвардии. – Кроме того, было изъято одно гладкоствольное и одно нарезное оружие.
Фото: пресс-служба региональной Росгвардии
К тому моменту, когда специалисты поймали браконьеров, они уже успели подстрелить и освежевать бобра, четырех тетеревов и шесть селезней. Их все изъяли. Теперь, помимо штрафа, любителям нелегальной охоты придется компенсировать причиненный ущерб государству.
ИСТОЧНИК KP.RU