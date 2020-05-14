На Старой Сортировке в Екатеринбурге на полтора месяца закрывают улицу
С 20 мая по 1 июля строители будут прокладывать водопровод
Фото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге, в районе Старой Сортировке, дорожники на полтора месяца закроют улицу Червонную. В районе дома №37 с 20 мая по 1 июля на участке будут строить водопровод. Работами заведует ООО «Гидроэнергопром».
Строители просят местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU