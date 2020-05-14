2020-05-14T10:26:26+03:00
Общество

На Старой Сортировке в Екатеринбурге на полтора месяца закрывают улицу

С 20 мая по 1 июля строители будут прокладывать водопровод
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге, в районе Старой Сортировке, дорожники на полтора месяца закроют улицу Червонную. В районе дома №37 с 20 мая по 1 июля на участке будут строить водопровод. Работами заведует ООО «Гидроэнергопром».

Строители просят местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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