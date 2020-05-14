2020-05-14T09:54:55+03:00
Общество

За апрель по вине автобусов на дорогах Урала произошло 30 ДТП

В них 1 человек погиб и еще 45 получили травмы
Мария Трапезникова
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За апрель по вине автобусов и на дорогах Урала произошло 30 ДТПЗа апрель по вине автобусов и на дорогах Урала произошло 30 ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Только за апрель на Среднем Урале по вине водителей автобусов произошло порядка 30 аварий, в которых один человек погиб и еще 45 получили различные травмы. Цифры озвучил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

- Мы постоянно проводим работу с пассажирским транспортом. За четыре месяца, то есть с начала года, сотрудники ГИБДД пресекли почти четыре тысячи нарушений водителей автобусов. А за время пандемии – больше 500, - рассказал Алексей Кисляков.

Основными нарушениями стали: неправильные проезд перекрестков, неправильное маневрирование на дорогах, технические неисправности самих автобусов, а также использование телефонов за рулем без специальных гарнитур.

Увеличился и рост аварий по вине таксистов – на сегодня он составляет 67%. За четыре месяца в таких ДТП два человека погибли и еще семь получили травмы. За ними полицейские также пристально следят и еженедельно устраивают рейды. В этом году сотрудники ГИБДД поймали 52 таксиста, у которых не было специального разрешения на коммерческую перевозку пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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