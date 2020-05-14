На Урале инвалиду-колясочнику выдали квартиру на втором этаже в доме без пандусов

14 Май 2020 2020-05-14T08:17:33+03:00

Жилье, которое выдали женщине-колясочнице, не подходило ей по условиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Каменске-Уральском местная жительница обратилась в прокуратуру за помощью. Она является инвалидом-колясочником и имеет право на изолированное, благоустроенное, отвечающее всем требованиям жилье.

- Заявительнице была предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира, которая находилась на втором этаже многоквартирного дома, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Учитывая, что женщина – колясочник, а крыльцо и подъезд дома не оборудованы пандусами, такая квартира ей не подходит. Сейчас делом занимается прокуратура, которая собирается восстановить права жительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU