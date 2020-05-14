На Урале инвалиду-колясочнику выдали квартиру на втором этаже в доме без пандусов
В Каменске-Уральском местная жительница обратилась в прокуратуру за помощью. Она является инвалидом-колясочником и имеет право на изолированное, благоустроенное, отвечающее всем требованиям жилье.
- Заявительнице была предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира, которая находилась на втором этаже многоквартирного дома, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Учитывая, что женщина – колясочник, а крыльцо и подъезд дома не оборудованы пандусами, такая квартира ей не подходит. Сейчас делом занимается прокуратура, которая собирается восстановить права жительницы.
ИСТОЧНИК KP.RU