2020-05-14T08:17:33+03:00
Общество

На Урале инвалиду-колясочнику выдали квартиру на втором этаже в доме без пандусов

Сейчас делом занимается прокуратура
Мария Трапезникова
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Жилье, которое выдали женщине-колясочнице, не подходило ей по условиямЖилье, которое выдали женщине-колясочнице, не подходило ей по условиямФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском местная жительница обратилась в прокуратуру за помощью. Она является инвалидом-колясочником и имеет право на изолированное, благоустроенное, отвечающее всем требованиям жилье.

- Заявительнице была предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира, которая находилась на втором этаже многоквартирного дома, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Учитывая, что женщина – колясочник, а крыльцо и подъезд дома не оборудованы пандусами, такая квартира ей не подходит. Сейчас делом занимается прокуратура, которая собирается восстановить права жительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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